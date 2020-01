Fundamental mantener junta a la familia: AMLO

«Ahí no hay banco, no hay sucursales; de los 67 municipios, debe haber sucursales bancarias cuando mucho en 30 de los 67. Más de la mitad de los municipios de Chihuahua no tienen su sucursal. Ahora va a haber una sucursal del Banco del Bienestar, vamos a construir dos mil 700 sucursales en todo el país del Banco del Bienestar. Estas sucursales las van a construir los ingenieros militares, este año mil 350 y el año que viene otras mil 350, cinco mil millones para la construcción por año de estas sucursales del bienestar».

«Vamos a limpiar la corrupción y la impunidad. Me canso ganso, antes se pasaban. No se medían, se hacían de grandes con las riquezas, mal habida. Ocupaban cargos y de repente eran potentados. Tenían grandes residencias», dijo en la Macroplaza del Bicentenario.

«No es nada más decir son ninis, así se les llamaba, no, jalarlos, abrazarlos, darles opciones, alternativas para que no tomen el camino de la delincuencia. Duele mucho lo que está sucediendo, los que cometen delitos, la mayoría son jóvenes, los que pierden la vida, jóvenes, las cárceles llena de jóvenes», señaló. López Obrador indicó que la felicidad verdadera es estar bien con uno mismo y con el prójimo.