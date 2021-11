Fórmula 1: Mercedes y Red Bull siguen a la cabeza en reñida pelea por el Campeonato de Constructores

Si aún el tema del Campeonato de constructores aún no queda claro, te explicamos como funciona, este título se lo llevan las escuderías cada temporada y se determina a base de puntos, mismos que son conseguidos por sus pilotos. Cada escudería cuenta con 2 pilotos por temporada y cada puntos que logren sumar en sus carreras se van a una cuenta compartida y así se determina cuántos puntos en conjunto han logrado para el campeonato. Cabe aclarar que no todos suman puntos cada carrera pues solo los pilotos que culminen del 1 al 10 son los que suman unidades en diferentes cantidades.

