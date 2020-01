Fiscalía japonesa catea la residencia de Ghosn en Tokio

Ghosn, que estaba acusado de no reportar correctamente su futura compensación y de abuso de confianza, se declaró inocente en varias ocasiones alegando que las autoridades fabricaron los cargos para evitar posible fusión total entre Nissan Motor Co. y su socio Renault SA.

Japón no tiene acuerdo de extradición con Líbano, que señaló que Ghosn ingresó al país de forma legal y que no hay motivos para tomar medidas contra él.