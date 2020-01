Fallece el sultán Qabus bin Said al Said de Omán

El sultán educado en Gran Bretaña reformó una nación en la que sólo había tres escuelas y leyes estrictas que prohibían la electricidad, los radios, los anteojos e incluso los paraguas cuando él ascendió al trono. El líder omaní no se casó, no tuvo hijos ni nombró a un heredero.

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El sultán Qabus bin Said al Said, quien gobernaba Omán desde 1970 y lo condujo a la modernidad, ha muerto. Tenía 79 años.