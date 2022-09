Exhiben el "descaro de Coppel" al no respetar el precio de sus ofertas (VIDEO)

“Contexto: la sr que me mando el video mencionó que fue a la tienda por que vio en línea el precio de la etiqueta amarilla. Pero no se lo hicieron válido le cobraron los 300 pesos ! Nunca mencionaron cuando vencía la promoción”.

Cuando la pegatina con el coste fue retirada, abajo había otra con precio de descuento. El tema no quedaba muy claro hasta este momento, pero el mismo usuario de la red social explicó en los comentarios que el “ descaro ” del comercio fue por no respetar el precio que tiene en línea.