Etiquetan recursos para la pesca en Escuinapa

“Es un presupuesto que se mantiene, pero para que se eficiente más, se traslada el recurso a beneficios que son más prioritarios, bajándole el presupuesto al tema de la pesca deportiva, aguas continentales, que tiene que ver con la siembra de alevines; incluso se baja el tema de motores, porque los pescadores para qué quieren motores si no tienen condiciones en sus esteros. Es no darles cosas que no requieren o que solo en un sector del estado las ocupan, pero que en otros los desprotegen, cuando en el sur del estado se está registrando una gran mortandad de peces desde hace varios años”, explicó González Zataráin.

