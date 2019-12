Esto aconsejó Beto Cuevas a Jenni Rivera sobre su pleito con Chiquis

Beto Cuevas, el cantante chileno excoach de La Voz México y ahora mentor de los alumnos de La Academia 2019, recordó la última conversación que mantuvo con su colega de trabajo, la fallecida cantante de regional mexicano, Jenni Rivera y los problemas que presentaba con su hija Chiquis.

Ambas estrellas fueron compañeros de trabajo en La Voz México 2012, el mismo año en el que la Diva de la banda falleció en un trágico accidente aéreo.

Además de Beto Cuevas, artistas como Paulina Rubio y Miguel Bosé tuvieron la oportunidad de convivir con Jenni en sus últimos días de vida, pues se encontraban grabando la recta final de la competencia vocal.

Casualmente, yo le decía a Jenni unos días antes de que sucediera su accidente que se acercara a su hija, aunque yo no sé lo que pasó y tampoco me quise meter, recuerdo que le dije: ‘uno no sabe hasta cuándo va a estar vivo, podríamos morir mañana, llama a tu hija y dile que la quieres’ y sé por declaraciones de la familia de Jenni que lo hizo, que le habló, entonces me siento muy orgulloso de haber podido brindar un poquito a su entereza cuando aún estaba viva”, relató Beto Cuevas.