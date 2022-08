¡ES HOY, ES HOY!, el cumpleaños de la Reina del Pop

by

Madonna Louise Verónica Ciccone, nació el 16 de agosto, hace 63 años, en el estado de Michigan, Estados Unidos, al ser una de las máximas exponentes en la industria de la música, es reconocida como la “Reina del Pop”, por ello hoy veamos porque es llamada así y algunos datos curiosos de la artista.

En un inició era admirada por muchos debido a su inigualable look con los cuales destacaba en todas partes al usar faldas sobre pantalones, si cabello despeinado, medias de red, cargaba con demasiada joyería, no tenía limites en la cantidad de accesorios, lo que provocó que muchas mujeres quisieran seguir su estilo.

Sin embargo, sus 36 años de carrera la han llevado a ser reconocida como la “Reina del Pop” esto por ser un icono de la música, pero por ser una mujer “rebelde”, que no teme decir sus ideas, algunas de sus canciones han sido censuradas.

La cantante, ha sido nominada en 650 ocasiones, en las cuales ha ganado 220 premios, entre los cuales ha obtenido galardones en los Golden Globes, Grammy People ‘s Choice Awards y American Music Awards.

Según el Libro Guinness de los Récords, Madonna al vender 335 millones de álbumes, es la artista musical con más ventas en la historia.

Debido a su octava gira “Sticky & Sweet Tour” realizada durante agosto de 2008 a septiembre de 2009, fue la mujer que más ha ganado dinero a lo largo de la historia, al recaudar $408 000 000 dólares estadounidenses.

Sorprendentemente, si vas al Paseo de la Fama, no verás una estrella dedicada a la inigualable cantante, pues el día de la ceremonia de entrega, Madonna no pudo acudir y los organizadores no pudieron una nueva fecha para otorgársela.

Sin embargo, se dice que Madonna se ha negado a tenerla, pues no quiere que las personas anden pisando su nombre.

Madonna forma parte del famoso Salón de Fama del Rock, un museo dedicado a los artistas más importantes en la música rock.

Ha contribuido en movimientos feministas, para que las mujeres se sientan libres, con poder y libertad sexual, por lo que es un legado para muchas jóvenes que cada día luchan por sus sueños. Cabe mencionar que, también hay artistas para las que ha sido un gran ejemplo como, Lady Gaga, Britney Spears y Beyoncé.

La artista, también ha mostrado su habilidad por la escritura, en tal caso sus libros son muestra de ellos, entre algunos se pueden mencionar a, Las Rosas Inglesas, Best of Madonna, Lotsa de Cosha, etc.

La interprete del Pop, tiene una rara fobia llamada “Brontofobia”, un trastorno de ansiedad causado por su fuerte miedo a las tormentas, relámpagos y truenos.

Por otra parte, en varias ocasiones ha recalcado que le teme a la muerte, aunque parezca algo normal en las personas, para la cantante no lo es, ya que ese pensamiento llega de forma inconsciente, al igual miedo a que sus hijos sufran algún daño, así fortaleciendo su temor a la perdida de vida.

Aunque ha intentado sacar su faceta de actuación en obras como Shangai Surprise, ¿Quién es esa chica?, Algo casi perfecto Noches de Broadway, entre otras, pero debido a su mala actuación, en los Premios Golden Raspberry, ganó un Razzie a la peor actriz.





