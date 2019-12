El reguetón se corona como rey de los géneros musicales en México en 2019

El reguetón y los ritmos urbanos se coronaron como reyes de los géneros musicales en México en el año que termina, ya que protagonizan los diez videos musicales más vistos en Youtube en este país, según informó la plataforma.

En la tercera posición se sitúa el colombiano Maluma con su tema “HP” -que cuenta con 634 millones a nivel mundial- en el que hace una oda a libertad de la mujer para salir y bailar sin necesidad de estar buscando novio.

La segunda canción más escuchada en México en 2019 fue “Con Altura”, interpretada por Rosalía, la española que se ha convertido en un fenómeno mundial, junto al también colombiano J Balvin y su colaboración es el segundo video musical más visto en 2019 a nivel global.

El número 1 en el ránking mexicano se lo lleva “Con calma”, del canadiense Snow y “el jefe” del reguetón, Daddy Yankee, quien con 15 años de carrera -ahora él tiene 42- fue testigo y partícipe de las fusiones de géneros que llevaron al reguetón.

“Con calma” cuenta con 1.639 millones de visualizaciones en total, por lo que Daddy Yankee lo ha vuelto a hacer y su canción es el videoclip más visto de 2019 en el mundo.

En la lista se encuentran también colaboraciones de J Balvin, Maluma, Daddy Yankee y otros como Anuel AA o Karol G, quienes también han ganado protagonismo durante este año que termina.

El décimo tema de la lista es “Amor a primera vista” de los mexicanos Belinda, Los Ángeles Azules, Horacio Palencia y el colombiano Lalo Ebratt.

Esta es la única de las diez canciones con más visualizaciones en Youtube en la que participan mexicanos.

Para Pável Granados, director de la Fonoteca Nacional de México, el fenómeno del reguetón mexicano “no ha existido todavía”, ya que a pesar del aumento de las cifras de escucha de este género en el país latinoamericano, “México no tiene artistas de reguetón”, explicó a Efe.

“Todavía falta el fenómeno del reguetón mexicano. Quizás hace falta algo que solo se puede adquirir en la cultura y educación: esa exuberancia”, comentó acerca de la escasez de músicos de este género.

“Creo que en México, y en general, ha habido censura por parte de alguna gente. Es una censura de clase, clasismo. Y sin embargo, el reguetón se ha relacionado con la música más general. (…) Creo que lo que va a pasar es que estas manifestaciones que se han considerado de clase social baja se van a juntar inevitablemente con las producciones más caras”, añadió.

Según el experto, el reguetón a nivel general no ha hecho más que crecer y mejorar tanto en producción como en escuchas y visualizaciones, acercándose a otros géneros como el pop.

“Ya se está acabando el estigma hacia esta expresión de una especie de falta de censura en cuanto a la sexualidad y al lenguaje en general. El reguetón ha roto eso de manera definitiva pero está siendo domado”, terminó Granados, quien consideró que el acercamiento de este género al pop también ha implicado más romanticismo en sus letras.

A continuación, la lista completa de canciones con más reproducciones en México.

1. Daddy Yankee & Snow – Con Calma (Video Oficial)

2. Rosalía, J Balvin – Con Altura (Official Video) ft. El Guincho

3. Maluma – HP (Official Video)

4. Anuel AA, Karol G – Secreto

5. Jhay Cortez, J Balvin, Bad Bunny – No Me Conoce (Remix)

6. Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin – China (Video Oficial)

7. Guaynaa – “ReBoTa”

8. Maluma – 11 PM (Official Vídeo)

9. Paulo Londra – Tal Vez (Official Video)

10. Los Ángeles Azules, Belinda, Lalo Ebratt – Amor A Primera Vista ft. Horacio Palencia





