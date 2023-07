El paquete de bodas de McDonald's que incluye 100 cajas de McNuggets y hamburguesas para tu noche especial

Según The Sun , Rizki Haryadi, de McDonald’s Indonesia, dijo: “ También hay otras opciones de servicio, donde también podemos proporcionar puestos de comida a un costo adicional. El paquete de boda no es para celebrar una boda en una tienda McDonald’s, sino solo para comida, como catering con precios desde, £185 ($235.50 USD) con una compra mínima de 200 productos”.

