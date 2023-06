El calor causa estragos en la ciudadanía

Vecinos del fraccionamiento Finisterra, en Culiacán, denunciaro n que a pesar de los constantes reportes hacia el Ayuntamiento para que les rehabiliten las calles y el alumbrado público, no consiguen respuesta. Indicaron que el llamado ya lo han realizado al alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil y todavía no ven para cuándo puedan ser atendidos en estas demandas.

En algunas escuelas públicas del estado que tienen problemas de falta de energía eléctrica, los alumnos han sentido molestias por el calor. La misma titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), Graciela Domínguez Nava, reconoce que hay un gran rezago porque muchos planteles no cuentan con una subestación eléctrica y la mayoría de los inmuebles son muy antiguos. En este sentido, los ayuntamientos no deberían esperar que las autoridades atiendan toda la problemática de las escuelas y realmente hagan algo para que las niñas, niños y jóvenes puedan recibir sus clases en dignas condiciones, sin correr riesgos de sufrir golpes de calor. Así que los gobiernos municipales deben gestionar recursos, para que a ninguna escuela les falte la electricidad ; que se echen la vuelta a los planteles y constaten el estado en que se encuentran. Por lo pronto, hay que protegerse del sol, vestimenta de manga larga, usar bloqueador para la piel y tomar muchos líquidos.