Ejidatarios toman la carretera Los Mochis-El Fuerte

“En buena onda nos quería apoyar e iba a bloquear la carretera con el tráiler, nomás que al momento de bajar el mecate, unas gentes no lo soltaron, y las arrolló. El chofer del tráiler ya tenía el permiso autorizado para apoyarlos, pero que la gente no se puso de acuerdo para bajar el mecate al mismo tiempo. Él no actuó con dolo ni tampoco quería pasar a la fuerza”.

“Se ampararon el grupo de ejidatarios que no vendieron sus tierras en ese entonces, y en el expediente 669 un juez le ordena al Tribunal que le cancele los certificados a Aníbal Miranda. Lo más triste es ¿por qué si se le cancelaron los certificados, el módulo de riego Nohme no lo dio de baja como usuario?”, expuso.