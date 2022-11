Dudan de informe de FGJ morelense 

CDMX.- Familiares y amigos de Ariadna Fernanda López, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en Morelos, cuestionaron el informe presentado por las autoridades de aquel estado.



Ayer, la Fiscalía General de aquella entidad aseguró que la única certeza que arrojó la necropsia realizada fue que la muerte se debió a una intoxicación alcohólica, la cual causó una broncoaspiración.



El Fiscal estatal, Uriel Carmona, refirió que el peritaje no permitía contar con evidencia suficiente para sostener que el deceso se trató de un homicidio, pero que, en cambio, este sí permitía sospechar que la muerte no había ocurrido dentro de los límites geográficos de Morelos.



“No podemos decir hasta este momento de manera responsable que Ariadna haya sido privada de la vida en el estado de Morelos. Pudo tratarse de un hecho si es que hubo una intervención ilícita o delictivo, pudo haber sido en la CDMX. Pudo ser traslada por determinadas perdonas desde la Ciudad de México ya sin vida”, aseguró.



La versión presentada por la Fiscalía morelense discrepó de lo narrado por la familia de Ariadna.



El informe de las autoridades aseguraba que el cuerpo no presentaba signos de violencia, y que la marca en el cuello se debió a un collar. En contraste, los familiares que la identificaron señalaron que notaron lesiones en la cara, el cuello y un brazo.



La Fiscal de Feminicidio de Morelos, Fabiola García Betanzos, insistió en que la joven visitó el restaurante Fisher’s de la Colonia Condesa horas antes de acudir al domicilio donde se le vio por última vez; sin embargo, el local se ubica en la Calle Durango, de la Colonia Roma Norte.



En la agencia funeraria, donde el viernes se veló a Ariadna, amigos y familiares cuestionaron el reporte de la Fiscalía.



“¿Cómo se explican qué ella llega hasta allá tirada?”, reclamó Valeria Tapia, sobrina de Ariadna.



“Sólo queremos saber qué hace allá tirada, quién fue, porque ella no pudo llegar sola”.



La madrugada de ayer, el cuerpo de Ariadna fue puesto bajo resguardo por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad para realizar una segunda necropsia. Alrededor de las 21:30 horas fue devuelto a su familia.



