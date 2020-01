Disney, el gran ganador en los cines en 2019

James Bond, Wonder Woman y The Rock regresan en 2020, pero también podría haber algo de volatilidad.

Y mientras la experiencia en la pantalla gigante se achica, en la pequeña está creciendo. Los servicios de streaming proliferaron en 2019 con el lanzamiento del Apple TV Plus y Disney Plus. Amazon también modificó su estrategia de lanzamiento de estrenos. Netflix sacó su pizarra más ambiciosa, incluso un par de aspirantes a premios, con “The Irishman” de Martin Scorsese y “Marriage Story”, de Noah Baumbach, que se estrenaron solo en pocos cines. La llamada guerra del streaming se intensificará en 2020, cuando NBCUniversal lance su servicio Peacock y WarnerMedia debute con HBO Max.

Disney acumuló 13.000 millones de dólares en las taquillas en 2019, incluso un número récord que alcanzó los 1.000 millones. Una vez que “Star Wars: The Rise of Skywalker” (724,8 millones acumulados hasta el domingo) inevitablemente alcance esa cifra, será la séptima del estudio en alcanzar los 1.000 millones en 2019. Las otras fueron “Avengers: Endgame” (la que más ingresos tuvo, con 2.800 millones), “The Lion King”, “Captain Marvel”, “Aladdin” “Toy Story 4″ y “Frozen II”.

Los principales filmes del año fueron todos de Disney y tuvo que ver en el sexto. Marvel Studios, de Disney, produjo el estreno de Sony Pictures “Spider-Man: Far From Home”.