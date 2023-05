¡Día del Maestro!

Es necesario educar para la aportación a la sociedad, no solo para vivir bien, si no para bien vivir. La pedagogía bancaria que menciona Freire sigue aún en las aulas, solo se depositan conocimientos en los alumnos, México sigue caminando en declive, dejando de lado la praxis a profundidad, los valores éticos, cívicos que son principios para humanizar, ser solidarios y compasivos, que sin duda serían pilares para construir una sociedad humana, justa, honesta y creativa.

En México , bastante se ha discutido, debatido y dialogado, sobre los grandes problemas y retos de la educación para el desarrollo cultural del siglo XXI , sin embargo la brecha no se cierra, cada vez se hace más larga y no se abren nuevos caminos para la evolución cultural que el país necesita, y esto es a gran medida por los conceptos de cultura que se formulan en los diversos planos institucionales desde el marco jurídico y derecho cultural.