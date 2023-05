Día de las Madres: ¿mamá trabaja el 10 de mayo según la Ley Federal de Trabajo?

Con todo, cabe mencionar que, aunque no se trata de una fecha oficial contemplada por la Ley Federal del Trabajo, h ay empresas que deciden, por cuenta propia, dar el 10 de mayo como día libre a las mujeres que sean mamás, aunque eso ya es una decisión interna y no obligatoria .

Lo anterior quiere decir que, de manera oficial, todo trabajador, no importando si es madre o no, tendrá que acudir a su trabajo y realizar las actividades que su empleo le demanda para ese día .