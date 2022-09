Detienen al líder de los tupamaros

2 de septiembre de 1972 México no puede detenerse. El presidente Luis Echeverría, al rendir su segundo informe de gobierno, señaló que México no puede detenerse a la mitad del camino, que no tiene derecho a la indecisión ni al conformismo, pues “sería arriesgar los conquistado en décadas de trabajo perseverante”. Antes los representantes de los tres poderes, Echeverría manifestó en su mensaje que antes de que termine esta década, México será uno de los diez países más poblados del orbe.

