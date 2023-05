Deserción y depresión: el lado oscuro de la era digital

Y es que el uso excesivo de las redes sociales , ha generado la aparición de serias consecuencias negativas para los adolescentes , sobre todo para el segmento de entre los 12 y 16 años de edad. Esto ha ocasionado no sólo un bajo rendimiento escolar , sino también un marcado distanciamiento social a causa de ese mundo virtual en el que viven, donde el sentido de pertenencia y aceptación radica básicamente en función de cuántos seguidores tienen o del número de “likes” que alcanzan sus publicaciones. Por todo ello, la falta de límites, control y supervisión en el uso de dispositivos electrónicos y de interacción en las redes sociales, además de contribuir a esa actitud displicente con que los jóvenes desvalorizan la educación, está potencializando severos cuadros depresivos a muy temprana edad, lo que está ocasionando no sólo ausencias en las escuelas, sino mucho más grave aún, la pérdida de muchas vidas que apenas inician. Y muestra de esto último es el hecho de que el suicidio es ya la cuarta causa de muerte en nuestros niños y jóvenes (INEGI 2023).

Apenas la semana pasada, el Subsecretario de Educación Media Superior de la SEPyC , Dr. Rodrigo López Zavala , atrajo de nuevo a la opinión pública la delicada situación que se vive en Sinaloa, respecto a la deserción escolar en los niveles medio superior y superior . El funcionario estatal señaló que este fenómeno alcanza en nuestra entidad una tasa del 14. 5%, mientras que ya en la universidad es del 17,7 %. Y para complementar estas cifras, dijo que apenas un poco más de la mitad de los jóvenes en edad de estudiar una carrera profesional lo hacen, y de estos tan sólo un 30 % logra graduarse . Este grave problema cuya atención no admite ya más demora, no es por supuesto una situación fortuita, y el estar donde estamos parados hoy es resultado de la simulación y desgano con que atendieron el tema las pasadas administraciones. Muestra de ello es que ahora nuestra entidad se encuentra incluso por encima de la media nacional, donde la deserción escolar en bachillerato en el ciclo 2021-2022 fue del 9,2%.