De Manlio Fabio y gobierno de coalición

PÁRRAFOS: DE AGENDA LEGISLATIVA LOCAL. A la fecha las agendas legislativas del primero y segundo año de la actual legislatura local no han contemplado homologar lo referente a gobiernos de coalición en la constitución de Sinaloa con lo que dice la Constitución de México . Ha habido otros temas. Pero no este que pudiera ser crucial para la gobernabilidad del estado. Más allá de la confianza que pudiera tener el gobernador Rocha Moya en la eficiencia electoral de su actual partido, al coincidir la elección presidencial con la elección intermedia de su sexenio, puede haber una influencia que pudiera hacer incidir lo nacional sobre lo local. Ahí está la elección local de 2018 en Sinaloa como ejemplo, el gobernador del PRI logró solo 8 diputaciones de 40 . A seguir analizando.

