David Benavidez revela cuánto le ofrecieron al 'Canelo' para pelear en septiembre

«Eran más de 45 millones de dólares», afirmó David Benavidez. « Ese era el dinero que Al Haymon y PBC estaban ofreciendo. Veo a mucha gente diciendo que uno no le hace ofertas al lado A, pero 45 millones de dólares es un mundo de dinero. La gente quiere ver esa pelea, la compañía (PBC) me estaba apoyando. Al Haymon me estaba apoyando. Por eso pensaba que podíamos hacer que la pelea se diera, pero ellos se gueron en otra dirección», exclamó.

