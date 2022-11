¿Cuánto tiempo debo esperar para que mis deudas prescriban en México?

by

México.- Nunca será una buena opción no pagar tus deudas, no obstante, diferentes circunstancias pueden hacer que corran los años y no puedes saldarlas. De ser el caso, en esta nota te diremos cuánto tiempo debe pasar en México para que tus saldos negativos prescriban.

Pese a que muchos lo ignoran, los pasivos en la república mexicana sí tienen fecha de caducidad, aunque dependerá de la naturaleza del adeudo el tiempo en que tardará en que el mismo prescriba.

Como se mencionó con anterioridad, a cualquier persona que se le cuestione sobre si le gustaría arrastrar deudas por meses y años, muy seguramente su respuesta será negativa, pero eso no quita que, por diferentes motivos, los saldos negativos se vayan acumulando por meses y años.

Afortunadamente, a las personas que están en dicha situación complicada financieramente, en México las deudas con instituciones financieras sí caducan, es decir, sí prescriben al llegar a determinado tiempo.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que para que una deuda prescriba, la institución a la que se le debe la misma no debió haber presentado una demanda en contra del deudor ante el Poder Judicial, puesto que de ser el caso, el pasivo quizá nunca se extinga del todo.

Ahora bien, una vez que se tenga en cuenta lo dicho en el párrafo anterior, en México los período de vencimiento de la deuda, del mayor al menor, son los siguientes:

En el caso de las deudas hipotecarias, deberán pasar 20 años para que el pasivo caduque.

En tanto, en lo que respecta particularmente a las deudas contraídas mediante las tarjetas de crédito, estas pueden tardar en prescribir hasta 15 años en operaciones mercantiles con proveedores.

En concreto, después de 5 años, el deudor alimenticio o de alquiler, se podrá ver libre de pagar dichos montos.

Aunado a ello, solamente se tendrán 4 años para reclamar el pago de las deudas tributarias y de Seguridad Social.

Por su parte, abogados, peritos, notarios, maestros y un listado de profesiones, únicamente podrán reclamar, si alguien les debe, en un plazo no mayor a los 3 años.

Por último, también hay que tener en cuenta que el hecho de que una deuda haya prescrito no significa que la persona o institución afectada no tenga derecho a reclamar el monto, pues si alega que esta no ha caducado, el proceso de cobro seguirá con las acciones necesarias.



