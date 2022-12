Cuando el pasado no pasa, cuando nunca lo dejamos atrás. Cuando nos persigue y nos impide, no solamente vislumbrar un futuro, sino que se convierte en la loza que cierra la tumba del presente y por tanto niega un futuro, imprimiendo a cada acontecer del presente el amargo sabor del odio, de la sed de venganza o de un sentimiento de culpa que nos impide avanzar.

