Corte garantiza constitucionalidad de actos de gobierno

El principio de legalidad demanda la sujeción de todos los órganos estatales al derecho . Y justamente el papel de la Corte es vigilar que así sea. Si al oficialismo no le gusta, no le queda más que respetar la Constitución, cumplir con las sentencias judiciales y corregir su comportamiento. Cualquier otra cosa será un acto ilegal que ameritará su persecución y sanción.

Y así ocurre con las y los legisladores de México, a quienes la ciudadanía nos confió la labor de elaborar, reformar y/o abrogar leyes , pero no a nuestro parecer ni entendimiento, sino conforme al proceso legislativo establecido en el artículo 72 constitucional, así como en la Ley Orgánica del Congreso y Reglamentos Interiores de cada una de las cámaras. No se trata de formalidades ni superficialidades, sino de la garantía de constitucionalidad que nos exige la ciudadanía.