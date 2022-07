¡Como la flor! Marzhe Ponce de León cautiva a los 'fans' de Chivas en vestido floreado

En sus sesiones fotográficas o días libres Marzhe tiene buen puesta la camiseta de las Chivas y su preciosura es fácil de ubicar al ser la fanática más linda y atractiva que no hay un solo ‘Chivahermano’ que sepa de la identidad de esta tremenda mujer que, con solo una mirada, se roba los corazones, incluso se puede ver en sus increíbles ojos la belleza infinita que hay en ese cuerpazo que no tiene precedentes y origina una sensación incormparable en propios y extraños.

you might also like