Comer, alimentarse y nutrirte

Si bien es cierto los conceptos están relacionados, pero cada uno tiene un propósito específico; por ejemplo, comemos cuando introducimos algún alimento a nuestra boca, nos alimentamos cuando comemos porque el cuerpo necesita recibir nutrientes para funcionar, y nos nutrimos cuando nuestro organismo absorbe todos esos componentes que contienen los alimentos que son proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Por otra parte, también podemos decir que alimentarse es la acción de comer cuando nos da hambre o tenemos antojo, mientras que la nutrición es un proceso involuntario y completamente biológico que tiene lugar dentro del organismo, este no se puede llevar a cabo si no nos hemos alimentado.

