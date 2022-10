The Cloudify environment-as-a-service technology gives partners the arsenal of capabilities needed to win and expand any cloud automation project.

(PRWeb October 04, 2022)

Read the full story at https://www.prweb.com/releases/cloudify_launches_enhanced_partner_program_giving_system_integrators_easy_access_to_the_cloudify_devops_automation_platform_to_grow_pipeline_create_new_revenue_streams/prweb18935795.htm





Source link