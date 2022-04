Cibacopa: Pioneros vence a Halcones y se reafirma en la cima

Para el tercer cuarto la intensidad no bajó en el encuentro y el equipo Halcones de ciudad Obregón se lo lleva 22 puntos a 21 aun así el equipo de Pioneros seguía manteniendo esa ventaja de tres puntos, misma que llegó a ser en el doble dígito para los dirigidos por Guillermo Vecchio , pero no logro mantenerlo siendo estos 11 la máxima ventaja que tuvieron hasta ese momento del encuentro, de la mano de Decensae White el equipo de Pioneros buscaba afanosamente llevarse esta victoria, además de10 rebotes para Wayne Runnels y 7 para el mismo White daban cuenta de lo que estaba haciendo el equipo visitante.

you might also like