Cesan a Radamés Vázquez de los Servidores de la Nación en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Radamés Vázquez Ruiz fue destituido como director regional de los Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar en Ahome.

El anuncio oficial lo hizo ayer el delegado federal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Sinaloa, José Jaime Montes Salas, quien anunció que en lugar de Vázquez Ruiz entra Arturo Velázquez Benítez. En un comunicado, Montes Salas justificó el cambio para “reforzar y fortalecer el trabajo a favor de las comunidades más desprotegidas”.





Al conocerse el cese, empleados de la Secretaría de Bienestar de Ahome se manifestaron de manera pacífica afuera de la oficina administrativa de la dependencia, ubicada en Gabriel Leyva y Juan de Dios Bátiz en Los Mochis.

“Jaime Montes Salas me dijo de manera verbal que había quedado cesado de mi cargo. Al preguntarle por qué, me dijo que porque ya había cumplido un año, sólo me dijo eso. Me dijo que pondrá a Alfonso Páez Álvarez, en sustitución mía.

Le entregué un artículo conforme al artículo 8, para que me diera respuesta de mi solicitud, preguntando por qué era destituido del cargo y se negó. Me dijo que no iba a firmarme nada”, expresó Radamés Vázquez Ruiz. Sin embargo, no nombró a Páez Álvarez sino a Arturo Velázquez.

Calificó como injusta su destitución y puntualizó que continuará trabajando hasta recibir una notificación oficial de su despido y conocer las causas de su destitución.

Respaldo

Al respecto, Isaura Salas Castro, comisionada en la Coordinación de Personas con Discapacidad, refrendó su apoyo al funcionario federal, a quien considera una persona íntegra y profesional, y manifestó que su despido se realizó de manera irregular.

“Los cambios deben hacerse de manera pacífica y respetuosa, en apego a derecho, debe haber un respeto irrestricto al derecho que tiene el ingeniero Radamés Vázquez Ruiz. Nosotros consideramos que es una persona leal, justa, un profesional porque ha dirigido el puesto que ostenta, porque no se ha hecho ningún despido por escrito, fue un despido verbal; consideramos que es irregular e injusto. Es una enmienda que el presidente de la República ha hecho extensiva a través de cada una de las subdelegaciones en cada municipio”.





