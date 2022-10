Celia Lora de nuevo se mete a la tina con Ignacia Michelson sin nada de nada y revientan las redes

Otra vez Celia Lora e Ignacia Michelson hicieron de las suyas, pues las dos modelos se metieron a la tina sin nada de ropa, causando revuelo total, pues en más de una ocasión han querido ver a estas modelos sin nada logrando su objetivo, pues no es la primera vez que colaboran juntas.

Y es que Ignacia Michelson siempre ha quedado fascinada con la belleza total de Celia Lora, quien ya es una veterana en el mundo del modelaje para adultos, por lo cual la modelo chilena ha quedado fascinada al posar con ella de una manera supersensual con la cual no deja nada a la imaginación de los demás.

“Me encanta ver más en tu canal me encanta tu trabajo me encanta ver algunas cosas de halloween pronto stuart aquí”, “Quiero bañarme contigo celi lora te amo”, “Pequeña señorita inocente azúcar me, sí, sí Ahora vamos, toma una botella, agítala Rompe la burbuja, rómpela…”, “Celia eres mexicana por que el inglés si los mexicanos somos los que más te vemos jejeje saludos”, “No es el color de tus ojos es la forma como miran preciosa”, “Estás bien hermosa me encantas”, escriben las redes.

Para quienes no lo saben la amistad entre estas dos influencers creció gracias a Acapulco Shore donde ambas participaron, esta se hizo tan grande que en más de una ocasión han viajado juntas enseñándole al público las bellezas que son, además de sus cuerpos demasiado atrevidos con los que son la sensación.

Otra de las cosas que los fans de estas mujeres desean saber es si Ignacia Michelson le sigue hablando a Manelyk González, pues como muchos ya lo saben, la segunda se peleó con Celia Lora cuando estuvieron en La Casa de Los Famosos, pues la modelo Playboy se molestó demasiado al ver que su ahora ex amiga hizo relación con su enemiga Alicia Machado.

Cabe mencionar que los fans de estas mujeres desean ver con mucha emoción el contenido que vayan a preparar para este Halloween.





