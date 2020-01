Bolton está dispuesto a testificar en juicio político

Su disposición para cumplir con una orden de comparecencia complicaría la estrategia del líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell, quien se ha mostrado renuente a llamar a nuevos testigos. Bolton dejó un mensaje a McConnell antes de emitir su comunicado el lunes por la mañana, comentó a The Associated Press una persona familiarizada con el asunto y que pidió hablar bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada parad discutir el tema públicamente.

