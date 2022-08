¡Atención drag queens! RuPaul’s Drag Race busca a las mejores Drag para show en México

“ Llamando a todas las reinas : ¡World of Wonder está buscando a las mejores drag queens de México!”, publicaron en redes los productores el programa, seguido del link donde se puede presentar la solicitud: worldofwonder.com/casting

Guadalajara, Jalisco.- RuPaul’s Drag Race llega a territorio mexicano para realizar su show , así lo informaron desde su cuenta World of Wonder en redes sociales donde invitan a drag queens y kings para audicionar.