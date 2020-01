Asesinan a balazos a mujer en Iztapalapa 

Ciudad de México.- Una mujer fue citada para ser asesinada de forma violenta en Iztapalapa, la tarde del martes.



La víctima, de entre 20 y 25 años, recibió varios impactos de bala en la cabeza y en el tórax.





Según reportes policiales, la joven fue atacada alrededor de las 15:00 horas en la esquina de Coralina y Santa Cruz.



Versiones de vecinos señalan que dos sujetos ya la aguardaban en el sitio y en cuanto llegó abrieron fuego.



“Yo pasé poquito antes y vi a dos hombres que estaban vestidos de negro, pero por lo mismo que no los reconocí y se veían raros, me seguí y me di la vuelta por la otra calle.



“Tenía como cinco minutos que había entrado a mi casa, cuando se escucharon los balazos. Fueron como cinco, uno tras otro. Un señor dice que vio cuando se echaron a correr hacia (la Colonia San Juan)”, relató una mujer.



Los propios colonos llamaron a los servicios de emergencia y enseguida fueron movilizados elementos preventivos del Sector Tezonco.



Sin embargo, no lograron asegurar a los homicidas y sólo encontraron a la chica tendida sobre el pavimento e inconsciente.



Debido a la hemorragia que sufrió, se formó un charco de sangre sobre el pavimento.



Paramédicos del ERUM llegaron minutos después, pero sólo confirmaron que había fallecido.



A un costado del cuerpo, quedaron tirados varios indicios balísticos y algunas pertenecías de la víctima, quien no fue reconocida por los lugareños.



“Se ve que no era de aquí porque nadie la conoce. Mi nuera dice que estaba parada en la esquina y que le preguntó por el salón de fiestas, que le habían dado esa referencia.





Estaba jovencita y estaba hablando con alguien por celular

Alrededor de las 17:00 horas, acudió personal de la PGJ capitalina para realizar los peritajes y el levantamiento del cadáver.



Por su parte, elementos de Investigación ubicaron un par de cámaras de vigilancia y solicitaron las grabaciones para obtener más información sobre los responsables.





