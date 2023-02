¡Arte puro! Frank Di y Griss Romero llevan a cabo todo un agasajo musical con "Dejémoslo así"

“Wow, no puedo decir nada más que dos maravillosas personas unidas para hacer una gran canción, muchas felicidades, que sigan cosechando muchos éxitos más”, “que bonito es cuando dos grandes talentos se unen, evidentemente el resultado sería algo no menos que esto, qué agasajo escucharlos, todo el tiempo tuve los vellos erizados simplemente la ame”, “está composición es un icono de Edith Márquez, nunca pensé que alguien más pudiera cantarla y les quedó super padre, felicidades, nunca decepcionas Frank” y muchos más, son los comentarios de parte de sus fans.

De acuerdo con Frank Di , originario de Tijuana, en el estado de Baja California, México, esta canción es fuerte, con una letra que puede abrirle los ojos al ser humano que la escuche, para decir ¡basta ya!, “un ya no puedo más o simplemente un ya no quiero continuar con una persona que no sume a mi vida, habla de una persona que se hizo extraña en su vida cuando era su todo”.