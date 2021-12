Ante en aumento de contagios por covid-19 en estados Unidos, funcionarios recomiendan un aislamiento más breve

Ahora, las personas que recibieron sus vacunas iniciales pero no refuerzos se encuentran en la misma situación que las que están parcialmente vacunadas o que no están vacunadas en absoluto: pueden detener la cuarentena después de cinco días si usan máscaras en todos los entornos durante cinco días después.

La directora de los CDC, Rochelle Walensky, dijo que el país está a punto de ver muchos casos de omicron. “No todos esos casos van a ser graves. De hecho, muchos estarán asintomáticos ”, dijo a The Associated Press el lunes. “Queremos asegurarnos de que exista un mecanismo mediante el cual podamos continuar de manera segura para mantener la sociedad en funcionamiento mientras seguimos la ciencia”.