AMLO resultó peor que Díaz Ordaz y Salinas

Pero acaso lo peor es que la historia se repitió en los últimos días de agosto del 2022, cuando también en Sinaloa fue asesinada Rosario Rodríguez Barraza, otra madre buscadora que exigía justicia y de quien López Obrador no dijo ni una sola palabra y la CNDH no se ocupó siquiera para un responso.

you might also like