Algodoneros derrotan a Charros y ahora van por un milagro

El derrotado fue Marco Tovar al culminar su participación con cuatro innings y dos tercios en los que fue atacado con 11 imparables, buenos para cinco carreras, no ofreció base y recetó un chocolate; lo relevaron Alejandro Martínez, Manuel Chávez, Felipe Arredondo y terminó Cody Mincey. Algodoneros iniciará en casa hoy la última serie del rol regular ante Sultanes de Monerrey, donde Dustin Crenshaw tratará de darle el éxito a los locales para seguir con el sueño de los play off.

