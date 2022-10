Alcalde de Fresnillo 'reniega' de ciudadano que arruinó calle recién reparada; en redes le responden

También se emitieron otros mensajes en donde se recomienda tener una mejor planeación de las obras de vialidad. “Esta bien las acciones de bacheo, pero están encerrando a las colonias de la zona norte no hay entradas ni salidas, eso nos habla de una mala planeación por parte de obras públicas, aun no terminan una obra y ya empiezan a abrir otra calle”.

you might also like