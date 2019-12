Aislinn Derbez posa en Instagram sin topless

Creo que hay demasiadas opciones increíbles para moverte (no sólo el gym) y la verdad es que el cuerpo agradece demasiado el movimiento. Y una vez que empiezas ya no lo quieres dejar”.

Aislinn Derbez , quien actúa en la serie de televisión La casa de las flores, comparte en Instagram que hacía ya tres años que no se sentía tan cómoda con su cuerpo. Se había concentrado en ser mamá y no en su físico.