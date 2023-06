Agricultores, sin mucho que festejar

Desgastados por movilizaciones, los productores afiliados de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC) conmemoraron este sábado 24 de junio el “Día del Agricultor”, en medio de preocupaciones y desafíos importantes. Se realizó una ceremonia religiosa tradicional en honor a esta fecha especial, aunque la diferencia fue que este año no hubo celebración festiva debido a las condiciones desfavorables del mercado, sobre todo en lo que tiene que ver con la comercialización de maíz.

Ciertamente se ha avanzado en el apoyo a los pequeños y medianos productores, pero todavía hay millones de toneladas de maíz blanco, que siguen sin poderse vender, sin poderse colocar en el mercado, debido a trabas de Segalmex y de los industriales. En un intento por beneficiar a los productores nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha emtido un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que establece un arancel del 50 por ciento para la importación de maíz blanco; esto, en contraste con el 20 por ciento que estaba vigente antes de este decreto. Ahora hay que esperar cómo reaccionan Estados Unidos y Canadá, por el tema del Tratado de Libre Comercio.

Ante la cercanía de las lluvias, la junta de Agua Potable y Alcantarillado (Japac) está avanzando en el descongestionamiento de basura de las alcantarillas. Por ello, a fin de evitar el colapso de los drenajes, las autoridades piden a la ciudadanía evitar desechar basura a los sanitarios y drenajes para que no se presenten inundaciones en la temporada de precipitaciones. Entre las recomendaciones que se hacen a la población destaca: no desechar en los drenajes grasas, aceite, toallitas húmedas, toallas sanitarias, ni basura a la red de alcantarillado sanitario, ya que estas son las causas de que se entorpezca el libre flujo de las aguas residuales. Así que, como ciudadanos responsables debemos atender este llamado, para que no reviente la red de drenaje. Además la basura que se arroja en las calles, puede meterse en las alcantarillas y registros, que en tiempos de lluvia ocasiona que el agua pluvial no fluya correctamente e inunde calles. También en algunos canales pluviales hace falta labores de limpieza, ya que en algunos puntos, se observan desechos, objetos y maleza que pueden obstruir el paso del agua. En este sentido, Protección Civil Municipal debe estar muy atenta en la supervisión de las colonias, sobre todo aquellas por donde cruzan los arroyos y drenes.

Esperan camiones RECOLECTORES. Los habitantes de la sindicatura de Quilá reclamaron que continúan esperando la donación de camiones nuevos de recolección de basura que ayudarán a mejorar este servicio en las comunidades, mencionaron que ese compromiso lo realizó el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, por lo que piden que se los haga realidad y que no les vaya a fallar.





Source link