Agenda Púrpura 64

Tercero, se aprobó también reformas en materia de libertad sexual y su normal desarrollo. Esto se refiere al consentimiento en las víctimas y las consecuencias postraumáticas de delitos de naturaleza sexual. Se establece en la ley el consentimiento como un requisito expreso en la credibilidad a las mujeres, esto significa que ya no se puede inferir el silencio o la resistencia de la víctima, tampoco como sugerencia. ¡No es no!

Bajo esta perspectiva, a propuesta del C. gobernador, se aprueba la creación de la Secretaría de las Mujeres. Además, al aprobarse el presupuesto del Gobierno del Estado se acuerda destinar recursos para proyectos productivos de mujeres rurales. También se legaliza la interrupción del embarazo no deseado hasta las 13 semanas.