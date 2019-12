Acusan a Camila Cabello de plagio por uno de sus nuevos temas

Al parecer la polémica está a la orden del día para Camila Cabello, exintegrante del quinteto estadounidense Fifth Harmony, pues ahora señalan que habría plagiado un viejo éxito del grupo peruano de reggae Tierra Sur, el tema “Llaman a la puerta” en “My Oh My”, una de sus nuevas canciones de su disco Romance.

En redes sociales se ha vuelto un tema del qué hablar el gran parecido que tiene la colaboración con DaBaby de la estrella cubano estadounidense con el viejo éxito de Tierra Sur lanzado en el año de 1992.





Sin duda alguna, el parecido entre las dos canciones es innegable, no hay que tener buen oído para notar las similitudes, específicamente en la introducción y el primer verso de los temas, además, ambas comienzan de una forma muy similar, con una introducción con pausas.







Cabe resaltar que los dos temas tienen la estructura de tipo llamada y respuesta, en donde el cantante elabora una frase musical, mientras que un coro o instrumentos le responden, una especie de diálogo que puede incluir letra o no.







En la canción de Tierra Sur, la llamada y respuesta es: “Llaman a la puerta (¿quién será? / son un par de mongos (no les abras, no)/ hablan como gringos (que se vayan)/ no descansan ni el domingo (no les abras, no)”, mientras que en el tema de Camila es: “They say he likes a good time (My oh my)/ He comes alive at midnight (every night)/ My mama doesn’t trust him (My oh my)/ He’s only here for one thing, but (so am I)”.

Usuarios de Internet comenzaron a mencionar al grupo peruano de reggae en Twitter para dar a conocer el caso y ellos por medio de su cuenta oficial revelaron que desde hace semanas tenían el conocimiento de esto y descartaron haber dado algún permiso o aval para que se utilice una de sus canciones.

Hasta el momento no se ha querido confirmar si se trata de un caso de plagio, Pochi Marambio, líder de Tierra Sur y autor de la canción vía escrita reveló sobre el tema:

Pienso que es muy pronto para especular sobre el tema y no suelo utilizar términos duros. Tengo entendido que las empresas, la industria de la música internacional, sobre todo el mundo del hiphop y el rap, reconocen qué elementos emplean para sus producciones y respetan y conversan con los autores o sus representantes legales”.

Cabe resaltar que en las últimas semanas la intérprete de “First Man” se ha visto envuelta en escándalos luego de que se filtraran unas publicaciones racistas y discriminativas de su antigua cuenta en Tumblr, por ello salió a defenderse y pidió una disculpa pública por medio de su cuenta oficial de Instagram.









Source link