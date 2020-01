A mexicanos no les quita el sueño el caso de García Luna: Madero

Lo que le quita al sueño a la gente es la violencia y la inseguridad y debemos hablar de ello, aunque el Grupo Parlamentario de Morena se empeñe en no hacerlo. El @GobiernoMX debe aceptar que no está dando resultados: @GustavoMadero . pic.twitter.com/0UrvHOLClI

Si insisten en mencionar a García Luna , agregó que es importante añadir que su detención la realizó el Gobierno de Estados Unidos y no el de México, por los no eficaces trabajos de inteligencia de la actual administración.

Destacó que a los mexicanos si les quita el sueño la violencia, en donde declaró que está convencido de que no les importa si exfuncionario de seguridad se está confensando o no.