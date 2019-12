18 reos mueren en penal de Honduras en nuevo motín

“Manejo 17 muertos y dos heridos. Me dicen que murió otro en el Hospital Escuela, pero ese dato no lo manejo”, dijo a la AP Digna Aguilar, directora de comunicaciones del Instituto Nacional Penitenciario.

La reyerta fue confirmada a The Associated Press por José Coello, portavoz de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), una entidad formada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No brindó mayores detalles.