Yeri Mua desata enojo de Gustavo Adolfo Infante y de fans de ídolo del Cine Mexicano

Al parecer la influencer Yeri Mua disfruta crear polémica, así como desatar el enojo y críticas en usuarios de redes sociales y famosos. Ahora la exreina del Carnaval de Veracruz ha enfurecido al conductor y periodista Gustavo Adolfo Infante y hasta a los fans del famoso ídolo del Cine Mexicano, Pedro Infante.

Yeri Mua desde hace unos días ha sido señalada por llamar despectivamente al huipil, prenda elaborada por artesanos mexicanos. La influencer y bloguera en un en vivo realizó comentarios burlescos y despectivos sobre la prenda que tiene un valor cultural y tradicional en México.

Ante esto el periodista Gustavo Adolfo Infante no guardó silencio y en su programa llamó a Yeri Mua “ídolo de barro”, en referencia a que la influencer representaría ser fuerte, pero él la percibiría como frágil y que puede desmoronarse en cualquier instante.

“Las redes sociales crean este tipo de ídolos de barro que me parece lamentable por decirlo menos”, comentó Gustavo Adolfo, y los demás miembros del programa ‘De primera mano’ secundaron la expresión y cuestionaron a quienes son seguidores de ella.

Yeri Mua enoja a Gustavo Adolfo y a fans de Pedro Infante/ Foto: Facebook Yeri Mua/ Gustavo Adolfo Infante TV.



Como es de imaginar los seguidores de la polémica ex del tiktoker Naim Darrechi aprovecharon un live para preguntar a la veracruzana su opinión sobre la declaración de Gustavo Adolfo Infante. Esto originó a su vez que la jarocha despotricara sarcásticamente contra el presentador de televisión e incluso involucrara al fallecido ídolo del Cine Mexicano, Pedro Infante, con quien confundió al conductor de Imagen TV.

“Yo pensé que era un actor que ya se murió. Yo pensé que Adolfo Infante era un actor de esos de la época de oro mexicano… (ese fue Pedro Infante, le comentó la persona que la estaba peinando a lo que Yeri continuó) Ahhh Pedro Infante… (A Gustavo Adolfo Infante) No, no lo topo o a lo mejor si me muestras una foto sí lo topo, pero pensé que era Pedro Infante. ¡Pues qué fuerte la verdad! Pues qué bueno que me saquen en la televisión, pues muchas gracias y saludos a Pedro Infante”, sostuvo Yeri con sarcasmo y despreocupación.

Yeri Mua desata enojo de Gustavo Adolfo Infante y de fans de ídolo del Cine Mexicano Pedro Infante por confundirlos/ Foto: Especial.



La influencer, de manera irónica, confundió al periodista con el fallecido ídolo del Cine Mexicano, Pedro Infante, asegurando que no conoce a Gustavo Adolfo Intante. Este malentendido generó aún más controversia y comentarios en redes sociales entre a quienes no les pareció la confusión o por la reacción de ella.

Esta no es la primera vez que Yeri Mua está envuelta en una polémica. En esta ocasión, su desprecio hacia una prenda de valor cultural ha desencadenado críticas de muchos sectores, incluidos los defensores de la tradición mexicana. Las redes sociales se han llenado de opiniones divididas sobre la influencer, planteando la posibilidad de que esto sea el nacimiento de una rivalidad entre Yeri Mua y Gustavo Adolfo Infante.

Cabe destacar que Yeri Mua, que ganó fama a través de sus videos de maquillaje y moda, se ha destacado por sus opiniones controvertidas y su estilo provocador. Sin embargo, esta vez ha ido más allá al burlarse de un huipil durante una transmisión en vivo.

