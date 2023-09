Movimiento Ciudadano pone en ‘jaque’ al Frente Amplio

Lo real es que este es el peor escenario para el Frente Amplio por México, van a cuestionar los números porque son lapidarios y muestran que no tendrán mucho margen para crecer porque no hay indecisos. Además de llegar Samuel García por MC sería otro golpe. Falta mucho camino, pero ahí esta la foto del momento, así que muy atentos.

Igual que a nivel nacional, en Sinaloa Movimiento Ciudadano no irá en alianza con otros partidos en las elecciones del próximo año . Así que tendrán candidatos propios, oficialmente serán otra opción política, lo cual es muy positivo para los que no quieren nada con Morena ni con el Frente Amplio .