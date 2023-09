Morrissey pospone show por enfermedad

El músico británico no viene a México desde hace 5 años. En marzo estuvo en el Vive Latino y en noviembre de ese 2018 dio dos shows en el Auditorio Nacional como parte de su gira Low In High School, donde cantó 80 minutos.

Ante la noticia, los usuarios en redes sociales se dividieron, unos apoyando que el exlíder de The Smiths debía atender su salud y otros señalando que no era la primera vez que lo hacía.