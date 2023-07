Las calles llevarán nombres de fuentes famosas

Protestan contra la ley mordaza . Periodistas de diferentes medios de comunicación realizaron un plantón en las oficinas de la PGR, en repudio por la aplicación de la ley mordaza que en los últimos días han implementado los funcionarios de la institución local. Luego de recibir a los comunicadores tras un áspero encuentro, el coordinador de la PGR, licenciado Juan Carlos Martínez, dijo que las instrucciones de no proporcionar información son apegadas al reglamento interno de la institución y “que si antes lo hacían, no sabe los motivos por qué”.

