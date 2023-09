César Montes se mantendrá en España, es nuevo jugador de Almería

El futuro de César Montes quedó definido de cara a la temporada 2023/24, donde el defensor de la Selección Mexicana abandonará a los ‘Periquitos’ del Espanyol de Barcelona y seguirá su etapa en el Viejo Continente con el Almería.

Pese a los rumores que acercaron al ‘Cachorro’ tanto al PSV Eindhoven, Osasuna y al América, el espigado defensor de 26 años y 1.91 metros de estatura, llegó a un acuerdo para mantenerse la Primera División de España.

Almería vivirá su segunda temporada de manera consecutiva en LaLiga, por lo que el principal objetivo de la escuadra dirigida por el técnico Vicente Moreno, será mantener la categoría.

Luego de cuatro partidos disputados, el panorama no luce alentador para los urcitanos, ya que perdieron tres (Rayo Vallecano, Real Madrid y Celta de Vigo), mientras que en la tercera fecha del certamen lograron obtener un punto sobre el final ante Cádiz.

Mentiría si dijera que han sido meses fáciles y no es mi estilo. Han sido tiempos duros, pero eso no puede ocultar el agradecimiento que siento hacia el Espanyol por la oportunidad que me dio y a los pericos por el cariño que me demostraron.

Les deseo toda la suerte del mundo.

