Carlos Villagrán ‘Kiko’ y su hija Vanesa celebran la mejor noticia: Ella le ganó al cáncer

El 6 de junio de 2023 Vanesa Villagrán, hija del actor Carlos Villagrán famoso por su icónico papel de “Kiko” en el programa ‘El Chavo del 8’, recibió una de sus peores noticias tras ser diagnosticada con cáncer de mama. La mánager, modelo y empresaria reportó entonces que estaba llevando a cabo el tratamiento que le daría la posibilidad de vencer a dicha enfermedad.

Por fortuna el impactante diagnóstico, después de lágrimas, apoyo, unión familiar, tratamiento y esperanza ahora se ha transformado en una de las mejores noticias. Por medio de redes sociales Vanesa y Carlos Villagrán están celebrando que la dama de 40 años ha salido victoriosa ante el cáncer de mama.

A través de redes sociales padre e hija se unieron en una sensible, feliz y valiosa publicación con la que confirman que el cáncer ha sido derrotado por Vanesa. La también representante del actor y comediante externó el mensaje que le ha dejado esta dura batalla, pero sobretodo lo que ha aprendido al respecto de este tiempo donde encontró el invaluable apoyo de sus padres, su hija y otras personas que nunca la dejaron sola.

El momento de celebración llegó cuando Vanesa finalizó sus quimioterapias. Con un emotivo festejo en familia, en el que sonó la campana de la victoria y compartieron un pastel, la hija del recordado “Kiko” anunció la victoria sobre el cáncer de mama. Agradeció a su familia por el apoyo incondicional y resaltó que esta experiencia la ha fortalecido y le ha enseñado a valorar lo realmente importante en la vida.

“Esta batalla la gano yo, después de tantas lágrimas, sustos, depresión, me toca sonreír, valorar más cosas, amar a quienes se quedaron y decir adiós a quienes no lo hicieron. Me hice una mujer más fuerte. Mi familia @carlos_kiko1 @gacholina mi hija y mi hermano”, escribió Vanesa en su muro de Instagram que acompañó con fotos y videos entre las que se ve a su famoso padre.

Vanesa Villagrán, hija y representante de Carlos Villagrán ‘Kiko’ celebra su última quimioterapia y el fin de su lucha contra el cáncer/ Foto: Instagram @vaviriva



Carlos Villagrán se unió a la celebración, expresando su alegría por la victoria de su hija ante la enfermedad. Este momento es una muestra de unidad y amor en una familia que ha enfrentado un desafío tan significativo y ha salido victoriosa. Ahora, junto a su hija, el reconocido actor ‘Kiko’ celebra el triunfo de Vanesa sobre el cáncer y su valentía ante esta dura prueba.

Carlos Villagrán y su hija celebran triunfo ante el cáncer/ Foto: Instagram @vaviriva



“Cáncer 0-Vaviriva 1, ¡ganamos! Aquí el video de lo que más me hacía ilusión, tocar esa campaña. Gracias porque en ese lugar inauguré la campana, me llevaron un pastel y me regalaron un collar hermoso. Hoy me quedo con todo lo bueno, me despido del daño, de lo tóxico y lo que no me sirve, me quedo con el positivismo, con lo real, lo auténtico, las risas y aprendo de todas mis lágrimas, mis miedos y una vez más me levanto con más ganas y más valor a la vida”, escribió Vanesa en otra de sus publicaciones.

Por último dedicó unas palabras reconociendo el importante apoyo que fueron sus padres en este difícil proceso en donde incluso tuvo que ver la pérdida de su cabello y usar pelucas.

